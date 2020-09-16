Норвежский террорист Брейвик попросил выпустить его досрочно

Андерс Брейвик (Фото: NTB Scanpix / Lise Aaserud / Reuters)

Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек, подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает норвежское издание VG.

Брейвик подает на УДО, отсидев 8 лет срока. Он также намерен подать иск против государства, так как содержание в одиночной камере он считает нарушением своих прав. Ранее в 2015 году он уже подавал жалобы, однако апелляционный суд постановил, что его права не нарушаются. В 2018 году ЕСПЧ также отклонил жалобу Брейвика.

Брейвика приговорили к максимальному сроку заключения в Норвегии — 21 году, но суды имеют право продлить время приговора.

В 2011 Андрес Брейвик совершил два теракта: устроил взрыв в Осло, где погибли восемь человек, а после расстрелял 69 человек на острове Утойя, в летнем молодежный лагере Норвежской рабочей партии.