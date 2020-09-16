СК начал проверку после столкновения самолета с трапом в аэропорту Тюмени

Следователи организовали процессуальную проверку по факту столкновения самолета с трапом в тюменском аэропорту «Рощино». Об этом сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте.

Проверка началась после того, как СМИ сообщили, что 11 сентября в аэропорту «Рощино» самолет Airbus A 320, заходивший на стоянку, столкнулся с телескопическим трапом. В результате был поврежден правый двигатель самолета, указывает СК.

Сейчас следователи выясняют причиненный авиакомпании и аэропорту ущерб, устанавливаются очевидцы случившегося, а также причины и обстоятельства произошедшего.

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