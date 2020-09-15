Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Как недорогими способами защитить свою фирму от киберугроз Pro, 14:06 Российские ученые обнародуют доказательства внеземной жизни Технологии и медиа, 13:57 «Пузыря не будет». Чего ждать от криптовалют к концу 2020 года Крипто, 13:56 СМИ сообщили о создании Mercedes-Benz грузовика с водородным двигателем Авто, 13:54 ЕС осудил попытку убийства Навального Общество, 13:51 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 13:44 Власти объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в Москве Общество, 13:27 Футболист «Рубина» попал в аварию в Казани. Видео Спорт, 13:17 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 13:15 Страховщики назвали самые угоняемые машины в России во время пандемии Авто, 13:09 Попова заявила о разработке 26 вакцин от коронавирусной инфекции в России Общество, 13:09 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 13:07 Суд оставил в силе продление ареста журналиста Сафронова Общество, 13:05 Песков отказался «вторгаться в рассуждения» об уходе Лукашенко Политика, 13:00
Технологии и медиа ,  
0 

Российские ученые обнародуют доказательства внеземной жизни

Алексей Розанов
Алексей Розанов (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Российские ученые готовятся опубликовать полный альбом фотографий окаменелых микроорганизмов, существовавших до формирования Земли, передает «РИА Новости».

Снимки планируют выпустить в ноябре. На них окаменелости с метеорита Оргей, который упал во Франции в 1864 году. Следы микроорганизмов были видны уже сразу после его падения, но в то время ученые не смогли найти объяснение находке, пояснил академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексей Розанов.

Ученые отмечают, что найденные окаменелости доказывает реальность явления панспермии — занесения жизни на Землю из космического пространства. «Полученные нами снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить все равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего», — сказал Розанов (цитата по «РИА Новости»).

Микроорганизмы удалось охарактеризовать. Среди них кокковидные, палочковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амебы, одноклеточные водоросли, а также магнитотактики — они могут возникнуть только в условиях, где присутствуют магнитное поле и вода, то есть на планете. Так ученые пришли к выводу, что жизнь вне Земли существовала, как минимум — на микроуровне.

Ученые нашли внеземную органику на упавшем метеорите
Общество
Фото: Global Look Press

Работа российских ученых из Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований в соавторстве с американским академиком Ричардом Гувером велась с 2015 года.

Метеорит Оргей привлек внимание исследователей в 1961 году, когда американские ученые обнаружили на нем углеводородные соединения, которые могли иметь отношение к жизнедеятельности микроорганизмов.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

В августе на Международной космической станции (МКС) был проведен эксперимент, в ходе которого исследователи Токийского университета выяснили, что микроорганизмы способны выживать в космосе долгое время.

Теги: российская наука, метеорит
Материалы по теме
В РАН заявили об обходе Британией санкций против России в сфере космоса
Общество
Российская академия наук хочет повторить проект "Фобос-Грунт"
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter