Российские ученые обнародуют доказательства внеземной жизни

Алексей Розанов (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Российские ученые готовятся опубликовать полный альбом фотографий окаменелых микроорганизмов, существовавших до формирования Земли, передает «РИА Новости».

Снимки планируют выпустить в ноябре. На них окаменелости с метеорита Оргей, который упал во Франции в 1864 году. Следы микроорганизмов были видны уже сразу после его падения, но в то время ученые не смогли найти объяснение находке, пояснил академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексей Розанов.

Ученые отмечают, что найденные окаменелости доказывает реальность явления панспермии — занесения жизни на Землю из космического пространства. «Полученные нами снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить все равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего», — сказал Розанов (цитата по «РИА Новости»).

Микроорганизмы удалось охарактеризовать. Среди них кокковидные, палочковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амебы, одноклеточные водоросли, а также магнитотактики — они могут возникнуть только в условиях, где присутствуют магнитное поле и вода, то есть на планете. Так ученые пришли к выводу, что жизнь вне Земли существовала, как минимум — на микроуровне.