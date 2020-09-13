Пятилетний мальчик погиб на свадьбе в США

Пятилетний мальчик умер в результате несчастного случая во время свадьбы в пригороде Чикаго в США. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местную полицию.

Согласно сообщению, свадебное торжество состоялось в отеле Drake Hotel в Оук-Брук. Полиция со ссылкой на запись с камер видеонаблюдения сообщила, что мальчик залез на стол с гранитной столешницей, который был расположен напротив спинки дивана, где играли другие дети. Пытаясь слезть со стола, ребенок ухватился за его край, чтобы не упасть. Однако, когда он спускался, каменная столешница упала ему на голову.

Мальчик получил тяжелые травмы головы и был срочно госпитализирован. В больнице констатировали смерть ребенка.

«Наша команда убита горем из-за этого ужасного несчастного случая», — заявил генеральный менеджер отеля Drake Hotel Ли Хоэнер, выразив соболезнования семье погибшего.