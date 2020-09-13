Эксперты назвали самый популярный автомобиль с пробегом в России

Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам августа стал Ford Focus. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Согласно сообщению, с начала 2020 года Ford Focus удалось обойти LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стать единственным лидером рейтинга. Эксперты отметили, что российский автомобиль уже несколько месяцев не попадает в тройку самым покупаемых подержанных машин.

«В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio», — отметили в «Автостате».

Всего за восемь месяцев россияне приобрели 77,6 тыс. подержанных Ford Focus, 76,7 тыс. подержанных LADA 2114, 70,1 тыс. подержанных Hyundai Solaris и 69,1 тыс. подержанных KIA Rio.