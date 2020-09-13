Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека Политика, 08:11 США выразили озабоченность заходом военных кораблей России в порты Кипра Политика, 08:01 Эксперты назвали самый популярный автомобиль с пробегом в России Бизнес, 07:50 Пас Радулова помог «Далласу» в третий раз победить «Вегас» в Кубке Стэнли Спорт, 07:43 В РАН заявили об обходе Великобританией санкций против России Общество, 07:21 Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Краснодаре Общество, 06:50 Деловой дресс-код нового поколения: как перестать выглядеть скучно «РБК Стиль» и Hugo Boss, 06:23 СМИ сообщили о стрельбе в торговом центре в штате Индиана Общество, 06:20 Эксперт предупредила о второй волне активности клещей в России Общество, 05:45 Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского Политика, 05:13 США и Кипр договорились о создании на острове учебного центра Политика, 05:01 В Краснодаре произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме Общество, 04:29 Хафтар заверил посольство США о возобновлении в Ливии добычи нефти Политика, 04:17 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 04:07
Бизнес ,  
0 

Эксперты назвали самый популярный автомобиль с пробегом в России

Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам августа стал Ford Focus. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Согласно сообщению, с начала 2020 года Ford Focus удалось обойти LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стать единственным лидером рейтинга. Эксперты отметили, что российский автомобиль уже несколько месяцев не попадает в тройку самым покупаемых подержанных машин.

«В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio», — отметили в «Автостате».

Всего за восемь месяцев россияне приобрели 77,6 тыс. подержанных Ford Focus, 76,7 тыс. подержанных LADA 2114, 70,1 тыс. подержанных Hyundai Solaris и 69,1 тыс. подержанных KIA Rio.

Теги: автомобиль, эксперты, пробег
Материалы по теме
«Автодор» представил проект дороги «Золотое кольцо»
Бизнес
Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин
Общество
Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве по выходным
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter