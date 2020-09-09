Постпреды ЕС утвердили продление на полгода санкций против России

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Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) продлил без обсуждения на шесть месяцев ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц России и Украины, введенные ранее в связи с «дестабилизацией ситуации на Украине». Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, в ближайшее время Совет ЕС утвердит это решение. Санкции будут продлены до 15 марта 2021 года.

Продление санкций вступит в силу после опубликования документа в «Официальном журнале» Евросоюза.

Впервые санкции против физических и юридических лиц по обвинениям в нарушении суверенитета Украины ЕС ввел в 2014 году. После этого Совет ЕС каждые полгода принимает решение о неизменности режима санкций, и продлевает их еще на шесть месяцев.