www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59
(+0,41)
Инвестиции, 07 сен, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48
(+0,44)
Инвестиции, 07 сен, 12:49
В погранслужбе Украины сообщили о въезде белорусских оппозиционеров
Политика, 11:01
«Роснефть» назвала условия возобновления проекта на ₽1,5 трлн
Бизнес, 11:00
Маткапитал за первого ребенка: как потратить ₽466 тыс. на покупку жилья
Недвижимость, 10:59
www.adv.rbc.ru
Симоньян и Верницкий приехали брать интервью у Лукашенко
Политика, 10:52
Что происходит у здания суда во время приговора Ефремову. Видео
Общество, 10:50
Тихановская потребовала освободить Колесникову
Политика, 10:48
В Латвии заявили о надежде провести ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией
Спорт, 10:41
Число смертей от коронавирусной инфекции в России приблизилось к 18 тыс.
Общество, 10:38
В Москве выявили 695 новых случаев заболевания COVID-19
Общество, 10:37
За сутки в России COVID-19 выявили у почти 5,1 тыс. человек
Общество, 10:35
В Минске объяснили происхождение обращения пропавшего оппозиционера
Политика, 10:34
МВД Украины сообщило о насильном выдворении оппозиционеров из Белоруссии
Политика, 10:31
Камеры-невидимки и прозрачные телевизоры: какими будут гаджеты будущего
Индустрия 4.0, 10:30
Эра Альфа: что будет после поколения Z
Совместный проект, 10:16
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
08 сен, 10:50
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Что происходит у здания суда во время приговора Ефремову. Видео
В Пресненском суде Москвы оглашают приговор актеру Михаилу Ефремову, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом
Теги:
Михаил Ефремов
, приговор
, видео
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2020
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter