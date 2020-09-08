Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

Запущенный «Ростелекомом» национальный государственный поисковый сервис «Спутник» прекратил работу. На это обратило внимание издание CNews.

С сайта «Спутника» исчезла строка для ввода поисковых запросов. На главной странице представлены ссылки на другие разработки компании «Поисковый портал Спутник», в том числе на корпоративный браузер, лабораторию интеллектуального анализа данных и аналитическую систему.

«Ростелеком» запустил «Спутник» в мае 2014 года. Изначально инвестиции в проект составили $20 млн.

На портале было несколько сервисов: карты, новости, картинки, видео, погода, курсы валют, браузер. Также «Спутник» представил сервисы, которые можно причислить к социально-значимым, например, «Мой дом» (поиск организаций рядом с домом), «Лекарства» (поиск лекарств в аптеках), «Удобная Россия» (рекомендации по госуслугам).