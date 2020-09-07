На Валдае мужской монастырь закрыли после вспышки COVID-19

Валдайский Иверский монастырь (Фото: iveron.ru)

В Валдайском Богородицком Святоозерском Иверском мужском монастыре у нескольких человек обнаружили COVID-19. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Новгородской митрополии.

«Коронавирус выявили у нескольких человек», — заявили в митрополии.

На сайте монастыря 1 сентября появилось сообщение, что он закрывается на санитарные мероприятия с 1 по 14 сентября, «в обители будут проводиться санитарные мероприятия». О причинах тогда не сообщалось.

Валдайский Иверский мужской монастырь расположен на Сельвицком острове Валдайского озера. Он был основан в 1653 году по инициативе патриарха Никона.