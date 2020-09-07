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Пандемия коронавируса ,  
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На Валдае мужской монастырь закрыли после вспышки COVID-19

Валдайский Иверский монастырь
Валдайский Иверский монастырь (Фото: iveron.ru)

В Валдайском Богородицком Святоозерском Иверском мужском монастыре у нескольких человек обнаружили COVID-19. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Новгородской митрополии.

«Коронавирус выявили у нескольких человек», — заявили в митрополии.

На сайте монастыря 1 сентября появилось сообщение, что он закрывается на санитарные мероприятия с 1 по 14 сентября, «в обители будут проводиться санитарные мероприятия». О причинах тогда не сообщалось.

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Валдайский Иверский мужской монастырь расположен на Сельвицком острове Валдайского озера. Он был основан в 1653 году по инициативе патриарха Никона.

За последние сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Новгородской области — 24 человека. Всего в России за сутки зафиксирован 51 летальный исход, полностью выздоровели 2328 человек.

Теги: COVID-19, монастырь, Валдай
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