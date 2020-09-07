Умер актер Сергей Колтаков
Актер Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни. Об этом РБК сообщил режиссер Григорий Константинопольский.
«Да, он скончался», — отметил режиссер. Он добавил, что о месте и времени похорон ему пока неизвестно.
Как пишет ТАСС, артист умер после тяжелого заболевания. Константинопольский уточнил агентству, что Колтаков снимался в его сериалах «Пьяная фирма» и «Мертвые души». «Во время съемок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был веселым», — рассказал режиссер.
Колтаков родился в 1955 году в Барнауле. В 1979-м он окончил актерский факультет ГИТИСа.
Актер снимался в фильмах «Зеркало для героя», «Искусство жить в Одессе», «Армавир». Кроме того, Колтаков исполнил роль Федора Карамазова в телесериале «Братья Карамазовы», показанном в 2009 году.