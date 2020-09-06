Общество , 06 сен, 10:11
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Винокура и Петросяна эвакуировали с выступления в Сочи
Владимир Винокур и Евгений Петросян (справа)
Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи.
Владимир Винокур в Instagram сообщил, что 5 сентября, когда он готовился к выходу на площадку фестиваля, на сцену вышел ведущий и попросил выступавшего Евгения Петросяна покинуть сцену по техническим причинам.
«Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас — артистов!» — поделился он, добавив, что, пока в здании работала служба безопасности, артисты фотографировались со зрителями.
https://www.instagram.com/p/CExBdUJHjkw/
На опубликованной артистом видеозаписи видно, как Петросяну пришлось остановить свое выступление, после чего началась эвакуация.