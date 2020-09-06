Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Вануату

У берегов Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Согласно сообщению, подземный толчок был зафиксирован в 02:59 UTC (05:59 мск) 6 сентября. Эпицентр землетрясения располагался в 101 км к северо-западу от города Порт-Вила. Очаг находился на глубине 8,2 км.

Позднее, в 03:44 UTC (06:44 мск) и 04:20 UTC (07:20 мск), были зафиксированы еще два подземных толчка магнитудой 4,9 и 5,1 соответственно. Эпицентр второго землетрясения располагался в 91 км от Порт-Вила, третьего — в 92 км от Порт-Вила. Очаги в обоих случаях находились на глубине 10 км.

Четвертый подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в 04:39 UTC (07:39 мск) в 85 км к северо-западу от Порт-Вила. Очаг также располагался на глубине 10 км.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, данные об угрозе цунами не поступали.