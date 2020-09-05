Умерла тележурналистка Александра Ливанская

После продолжительной болезни умерла телеведущая Александра Ливанская. Об этом в Facebook написал ее сын журналист Артемий Симонян. Симонян уточнил в разговоре с РБК, что ей было 72 года.

«Сегодня, ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни, — написал он. — Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли».

Симонян также рассказал, что отпевание и похороны журналистки пройдут 9 сентября.

Ливанская начала карьеру в Московской редакции ЦТ Гостелерадио СССР. Затем стала корреспондентом программы «Время». В 1980-1990 годах работала ведущей и автором постоянной рубрики «Репортажи из провинции» в развлекательной программе «До и после полуночи». Позднее вела ежемесячную авторскую программу «Репортаж ни о чем». С января 1998 года была ведущей программы «Здравствуй, мама!» на телеканале «ТВ Центр».

