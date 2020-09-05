Умер бывший директор РАМТа Владислав Любый

Владислав Любый (Фото: Российский академический Молодежный театр)

После долгой болезни скончался бывший директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый. Об этом сообщила пресс-служба театра на своем сайте. Любый был директором с 1998 года по 2015 год.

«Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что под его руководством в 2007 году театр поставил трилогию «Берег утопии», а в 2010 году было 13 премьер совершенно разных стилей и жанров.

Кроме того, Любый инициировал создание творческой лаборатории «Молодые режиссеры — детям», за эту идею он получил Международную театральную премию им. К.С. Станиславского в номинации «Театральное дело». Также он участвовал в создании Всероссийского фестиваля «Колесо», его РАМТ проводит вместе с Союзом театральных деятелей̆ с 2009 года.

От какой именно болезни умер Любый, в театре не уточнили.