В Бангладеш на пожаре в мечети погибли 11 человек

Фото: Abdul Goni / AP

В Бангладеш в мечете Байтус Салат Джаме в городе Нараянгандже в результате взрыва кондиционеров начался пожар, в котором погибли 11 человек. Об этом сообщает местное агентство Bdnews 24.

По данным сотрудников правоохранительных органов, 4 сентября во время вечерней молитвы взорвались шесть кондиционеров. От ударной волны в мечети вылетели окна. Начался пожар. Ранены около 50 человек.

Пострадавших доставили в Национальный институт ожогов и пластической хирургии шейха Хасины в Дакке. У всех пациентов обожжено как минимум 30% тела.