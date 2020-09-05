Во Франции умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди

Во Франции в возрасте 92 лет умерла бельгийская исполнительница Леони Кореман, известная под сценическим именем Анни Корди. Об этом сообщает канал BFM TV со ссылкой на ее семью.

Корди скончалась от остановки сердца в своем доме на юго-востоке Франции, в Приморских Альпах. Племянница, жившая вместе с актрисой, рассказала, что женщина почувствовала себя плохо. В дом вызвали врачей, однако они не смогли спасти певицу.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил в Twitter, что вместе с Корди исчез «саундтрек жизни, состоящей из простого, искреннего счастья». «Спасибо, мадам!», — написал он.

Анни Корди родилась в Бельгии в 1928 году. Она записала более 600 песен, сыграла в десятках мюзиклах. Были проданы более 5 млн альбомов и синглов певицы. В кино актриса дебютировала в 1953 году, с участием Корди сняты художественные фильмы и сериалы.