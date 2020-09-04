Актер из «Санта-Барбары» Питер Ликасси покончил с собой

Питер Ликасси (Фото: peter.licassi / Facebook)

Американский актер Питер Ликасси покончил с собой. Об этом сообщил независимый кинодистрибьютор Arrow Films в Twitter, а также его друг и коллега Майкл Сигел в Facebook.

Ликасси умер 27 августа. «В самом расцвете своей жизни Питер был невероятно талантлив. Забавный, умный, свершившийся музыкант, замечательный актер и гениальный комик», — написал он. По словам Сигела, Ликасси много лет боролся с депрессией и жил в уединении.

Актер родился 1 апреля 1959 года. Карьеру киноактера он начал в 1984 году в комедии Cheeseball Presents. Спустя три года он сыграл мороженщика Питера в хоррор-комедии «Клоуны-убийцы из космоса». Позднее он появлялся в нескольких эпизодах культовой мыльной оперы «Санта-Барбара».

