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Актер Роберт Дауни-младший сообщил о прекращении сотрудничества с Marvel

Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший (Фото: Emma McIntyre / Getty Images)

Голливудский актер Роберт Дауни-младший подтвердил, что не будет участвовать в проектах киновселенной Marvel (MCU). Об этом он заявил в подкасте SmartLess.

Ведущий подкаста Джейсон Бейтман спросил актера о его планах на будущее в MCU, в ответ на это Дауни-младший заявил, что «покончил» с Тони Старком.

Актер добавил, что сейчас Marvel находится в поиске идей и пробует много новых вещей. Роберт Дауни-младший подчеркнул, что находится в предвкушении того, что вселенная может преподнести в скором времени.

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<p>Роберт Дауни-младший</p> <p></p>

Дауни-младший в проекте Marvel играл роль Железного человека. В фильме «Мстители: Финал» его персонаж погибает.

В последние годы актер снялся в таких фильмах, как «Мстители: Финал», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Эра Альтрона».

Согласно его фильмографии, Дауни-младший с 2015 по 2019 год не снимался в других фильмах, кроме проектов MCU. В начале 2020 года вышла новая кинолента с актером в главной роли «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». В следующем году ожидается выход фильма «Шерлок Холмс 3».

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Теги: актер, Marvel, кино
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