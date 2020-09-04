Актер Роберт Дауни-младший сообщил о прекращении сотрудничества с Marvel

Роберт Дауни-младший (Фото: Emma McIntyre / Getty Images)

Голливудский актер Роберт Дауни-младший подтвердил, что не будет участвовать в проектах киновселенной Marvel (MCU). Об этом он заявил в подкасте SmartLess.

Ведущий подкаста Джейсон Бейтман спросил актера о его планах на будущее в MCU, в ответ на это Дауни-младший заявил, что «покончил» с Тони Старком.

Актер добавил, что сейчас Marvel находится в поиске идей и пробует много новых вещей. Роберт Дауни-младший подчеркнул, что находится в предвкушении того, что вселенная может преподнести в скором времени.

Дауни-младший в проекте Marvel играл роль Железного человека. В фильме «Мстители: Финал» его персонаж погибает.