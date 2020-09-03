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Шуфутинский ответил на запрет «ВКонтакте» шутить про 3 сентября

Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Певец Михаил Шуфутинский назвал глупостью запрет администрации соцсети «ВКонтакте» на шутки про 3 сентября.

«Глупость очередная. Шутки в нашей стране когда-нибудь вредили? Это очередная глупость, у меня нет других комментариев», — заявил он в беседе с РБК.

В четверг, 3 сентября, администрация «ВКонтакте» объявила себя территорией, свободной от шуток о 3 сентября, возникших из-за одноименной песни Шуфутинского («Я календарь переверну...»). «Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского: в умной ленте новостей все записи со строчками из нее будут отмечены специальным предупреждением», — сообщили РБК в пресс-службе «ВКонтакте».

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Фото: mikhail.shufutinsky/instagram

Там добавили, что таким образом соцсеть «позаботится о людях, уставших от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет».

Вместо этого во «ВКонтакте» предложили создавать не связанные с песней материалы и добавлять к ним хештег #не3сентября.

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Фото: shufutinsky.ru

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Теги: «ВКонтакте», Шуфутинский, новости
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