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Протесты в Белоруссии ,  
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Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Николай Латышенок (слева)
Николай Латышенок (слева) (Фото: TUT.by)

Власти Белоруссии не будут вести переговоры с оппозицией. Об этом заявил помощник президента страны Николай Латышенок, говоря с протестующими у резиденции главы государства в Минске, передает корреспондент РБК.

При этом Латышенок отметил, что власти проведут переговоры с инициативными группами.

Также помощник президента говорил, что выборы главы республики 9 августа были честными. Он также заявил, что в стране подготавливают новую Конституцию, и призвал решить проблемы мирным путем.

«Марш мира и независимости» в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Минске прошел «Марш мира и независимости». Протестующие собрались в центре города и подошли к Дворцу независимости — резиденции президента Александра Лукашенко.

Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции главы государства и просили протестующих не подходить близко к ограждению. По данным Tut.by, около Дворца независимости находятся внутренние войска, ОМОН, а также автозаки и военная техника.

Протесты в Минске продолжаются уже три недели. Демонстранты не согласны с результатами президентских выборов, согласно которым победил Лукашенко. Они требуют повторного проведения выборов и освобождения политических заключенных.

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Теги: Белоруссия, протесты, оппозиция
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