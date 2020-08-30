Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Николай Латышенок (слева) (Фото: TUT.by)

Власти Белоруссии не будут вести переговоры с оппозицией. Об этом заявил помощник президента страны Николай Латышенок, говоря с протестующими у резиденции главы государства в Минске, передает корреспондент РБК.

При этом Латышенок отметил, что власти проведут переговоры с инициативными группами.

Также помощник президента говорил, что выборы главы республики 9 августа были честными. Он также заявил, что в стране подготавливают новую Конституцию, и призвал решить проблемы мирным путем.

В Минске прошел «Марш мира и независимости». Протестующие собрались в центре города и подошли к Дворцу независимости — резиденции президента Александра Лукашенко.