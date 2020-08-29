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В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана

В шведском городе Мальма вспыхнули беспорядки после того, как активисты сожгли Коран, пострадали сотрудники полиции. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Волнения начались накануне вечером, участники беспорядков поджигали салюты и петарды, кидались в полицию брусчаткой и поджигали автомобильные шины с мусором. Были повреждены несколько полицейских машин и как минимум одна машина спасательной службы. В районах, где проходили столкновения, также сгорели несколько автомобилей, полиция пока не подтвердила, связаны ли эти инциденты с беспорядками.

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Как передает телеканал, на место происшествия приезжал имам, пытаясь успокоить людей. Ситуация стабилизировалась к 3:00 (4:00 по мск). Со ссылкой на представителя полиции SVT сообщает, что в результате были задержаны или арестованы от 10 до 20 человек. Несколько полицейских легко ранены, информации о пострадавших среди населения нет.

Шведский уличным художник Дэн Пак ранее собирался провести в городе антиисламскую акцию, на которой планировалось сжечь Коран, завернутый в бекон. Административный суд Мальма отказал в проведении акции из соображений безопасности. В итоге ее все равно организовали члены датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс». Сожжение Корана они сняли на видео, которое распространили в социальных сетях, что и привело к беспорядкам.

SVT уточняет, что в Мальме также прошла несанкционированная демонстрация, участники которой пнули Коран. После этого шесть человек были арестованы за подстрекательство к межнациональной розни. За сожжение священной для мусульман книги по данным канала пока никто не арестован.

Теги: Коран, Швеция, беспорядки
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