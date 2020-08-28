Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами в Якутии

Фото: crimlife_yakutia / VK

В Якутии на федеральной трассе «Колыма» столкнулись два микроавтобуса, 13 человек пострадали, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Авария произошла на 236-м км трассы неподалеку от села Черкех. На дороге столкнулись два микроавтобуса Toyota Hiace, в которых находилось 18 человек.

В результате ДТП пострадали 13 человек, в том числе четыре ребенка. Один человек погиб.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

По факту ДТП глава следственного управления СК Якутии Александр Заболиченко поручил провести процессуальную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК), сообщается на сайте ведомства. Следователи выяснят вид деятельности водителей, опросят пострадавших и свидетелей и проведут другие необходимые мероприятия.