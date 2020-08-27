В Новороссийске проверят данные о напавшем на пожилого водителе маршрутки

Видео: yamenskov_aleksandr_ivanovich / Instagram

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Полиция Новороссийска начала проверку после того, как в СМИ распространилось видео с потасовкой двух мужчин на улице города. Об этом сообщили РБК в городском УМВД.

На кадрах видно, как мужчина средних лет кидается на другого пожилого на вид мужчину. Первый выхватывает у него из рук тележку, толкает мужчину, отчего тот падает на асфальт, затем выкидывает тележку на газон и в сторону одной из стоящих у остановки маршруток.

«По данному факту выхода видеоролика в одной из соцсетей зарегистрирован материал. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Как сообщала местная «Наша газета», инцидент произошел на остановке «Центральный рынок». В нем участвовал водитель маршрутки № 31. Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков сообщил изданию, что водителя вызвали в управление транспорта и отстранили от перевозок. «Ставлю вопрос о расторжении договора с предпринимателем, допустившим этого водителя к перевозкам», — говорил Яменсков.