Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США от партии Трампа Политика, 06:47 Спецпредставитель США заявил об отсутствии страха пуска ракет из Китая Политика, 05:57 Убивший более 50 человек в Новой Зеландии получил пожизненное заключение Общество, 05:33 Как запомнить, сколько готовить яйцо всмятку и вкрутую РБК и Билайн, 05:20 В России разработали прибор для выявления вирусов в воздухе Технологии и медиа, 05:14 Телемедицинский сервис «Яндекса» и Baring объединится с «Доктор рядом» Технологии и медиа, 05:00 В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ Политика, 04:28 В МГУ допустили создание единой вакцины от коронавируса и гриппа Общество, 04:28 Глава Google опроверг информацию о планах приобретать приложение TikTok Технологии и медиа, 04:09 «Коммерсантъ» узнал хронологию оказания помощи и вывоза Навального Общество, 03:47 В Альпах спасатели освободили россиянку из ледяной расщелины Общество, 03:24 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 03:16 Глава Гидрометцентра спрогнозировал теплую погоду на 1 сентября в Москве Общество, 02:45 Как узнать, где располагаются разные созвездия РБК и Билайн, 02:40
Политика ,  
0 

Спецпредставитель США заявил об отсутствии страха пуска ракет из Китая

США и их союзники не боятся запуска баллистических ракет в Южно-Китайском море. Об этом сообщил в своем Twitter спецпосланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Если Китай думает, что запуск баллистических ракет каким-то образом запугает Соединенные Штаты и наших союзников, то он глубоко ошибается», — написал Биллингсли.

В записи он упомянул публикацию в газете South China Morning Post, в которой утверждается, что Китай провел запуски с целью «запугать США».

По данным издания, Китай запустил в среду утром две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря, чтобы послать США предупреждение.

Так, одна из ракет, DF-26B была запущена из провинции Цинхай, другая — DF-21D — из восточной провинции Чжэцзян. Они обе приземлились в зоне, закрытой из-за военных учений.

По информации источника газета, запуск стал «ответом Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое появление американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море».

25 августа Минобороны Китая сообщило о вторжении разведывательного самолета U-2 в воздушное пространство Китая.

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, самолет вторгся в запретную для полетов зону в районе боевых стрельб Северной зоны боевого командования НОАК.

В дипведомстве назвали данный инцидент провокаций и отметили, что Китай решительно выступает против подобных действий.

Теги: Госдепартамент, США, запуск ракеты, Китай
Материалы по теме
Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России
Политика
Спецпредставитель Трампа допустил размещение ракет США в Азии
Политика
СМИ узнали об испытаниях способной поразить цели в США китайской ракеты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter