Спецпредставитель США заявил об отсутствии страха пуска ракет из Китая

США и их союзники не боятся запуска баллистических ракет в Южно-Китайском море. Об этом сообщил в своем Twitter спецпосланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Если Китай думает, что запуск баллистических ракет каким-то образом запугает Соединенные Штаты и наших союзников, то он глубоко ошибается», — написал Биллингсли.

В записи он упомянул публикацию в газете South China Morning Post, в которой утверждается, что Китай провел запуски с целью «запугать США».

По данным издания, Китай запустил в среду утром две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря, чтобы послать США предупреждение.

Так, одна из ракет, DF-26B была запущена из провинции Цинхай, другая — DF-21D — из восточной провинции Чжэцзян. Они обе приземлились в зоне, закрытой из-за военных учений.

По информации источника газета, запуск стал «ответом Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое появление американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море».

25 августа Минобороны Китая сообщило о вторжении разведывательного самолета U-2 в воздушное пространство Китая.

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, самолет вторгся в запретную для полетов зону в районе боевых стрельб Северной зоны боевого командования НОАК.

В дипведомстве назвали данный инцидент провокаций и отметили, что Китай решительно выступает против подобных действий.