В Альпах спасатели освободили россиянку из ледяной расщелины

Швейцарские спасатели освободили из расщелины на леднике Гренц в Альпах россиянку, которая в течение двух суток пробыла в леднике. Об этом сообщается на странице горно-спасательной службы Air Zermatt в Facebook.

По данным спасателей, женщина отправилась на прогулку в одиночку. При себе у нее отсутствовала теплая одежда и снаряжение. В результате женщина получила легкое переохлаждение.

Отмечается, что речь идет о гражданке России, проживающей в Германии.

Вопреки предупреждениям сотрудников дома среди альпинистов курортного горного массива Монте-Роза, россиянка в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения. Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10-15 метров, где женщина пробыла два дня и две ночи.

Призывы о помощи услышали альпинисты, которые по счастливой случайности оказались рядом. Впоследствии они вызвали спасателей.

В заявлении добавляется, что во время спасения из ледяного плена туристка была «невредима», однако она получила переохлаждение легкой степени. На момент спасения температуре тела женщину составляла 34 градуса Цельсия. Впоследствии туристку на вертолете доставили в больницу.

Отмечается, что для спасательной службы этот случай «чудесного спасения» стал первым за последние 20 лет.