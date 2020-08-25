Синод РПЦ заменил наместника Троице-Сергиевой лавры

Епископ Бронницкий Фома (Фото: moseparh.ru)

Синод Русской православной церкови (РПЦ) освободил от должности наместника Троице-Сергиевой лавры преосвященного епископа Сергиево-Посадского Парамона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

При этом за епископом Парамоном сохранились обязанности викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Наро-Фоминский».

«Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом «Сергиево-Посадский» назначить Преосвященного епископа Бронницкого Фому, викария Патриарха Московского и всея Руси», — передал решение Синода РПЦ Легойда.

Еписопа Бронницкого Фому освободили от должности наместника Донского монастыря города Москвы и первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления.

Помимо этого, Синод решил назначить наместником Сретенского ставропигиального монастыря иеромонаха Иоанна (Лудищева), насельника Сретенского монастыря, добавил Легойда.

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