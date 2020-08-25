Умер народный артист России Владимир Никонов

Владимир Никонов (справа) (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

На 83-м году жизни умер солист и педагог Большого театра, народный артист России Владимир Никонов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

«Сегодня скончался Владимир Леонидович. Последние несколько недель он лежал в больнице, в 67-й», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос об организации похорон танцора. Информация об этом появится до конца недели.

Никонов родился 28 ноября 1937 года. После окончания Московского хореографического училища (теперь Московская государственная академия хореографии) был принят в труппу Большого театра.

В 1978 году он завершил сценическую карьеру и стал педагогом. Он был наставником Владимира Деревянко, Дениса Матвиенко, Юрия Посохова, Валерия Анисимова и Давида Мотты Соареса.