В Новосибирской области возобновят работу тренажерные залы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Новосибирской области с 24 августа возобновляют работу фитнес-клубы, тренажерные залы, а также сняты ограничения на групповые занятия команд и тренировки в спортивных секциях. С соответствующим распоряжением выступил глава региона Андрей Травников, сообщается на сайте правительства.

Также губернатор предложил с 1 сентября возобновить работу музеев, выставочных залов и учреждений дополнительного образования.

Однако Травников отметил, что режим повышенной готовности будет продлен до 30 сентября с сохранением масочного режима.

В Новосибирской области ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с марта. С 8 июня в регионе начались последовательные послабления ограничительных мер, были открыты непродовольственные магазины. С 6 июля возобновили работу летние кафе и веранды, позже были открыты детские сады.