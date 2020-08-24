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В Новосибирской области возобновят работу тренажерные залы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Новосибирской области с 24 августа возобновляют работу фитнес-клубы, тренажерные залы, а также сняты ограничения на групповые занятия команд и тренировки в спортивных секциях. С соответствующим распоряжением выступил глава региона Андрей Травников, сообщается на сайте правительства.

Также губернатор предложил с 1 сентября возобновить работу музеев, выставочных залов и учреждений дополнительного образования.

Однако Травников отметил, что режим повышенной готовности будет продлен до 30 сентября с сохранением масочного режима.

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В Новосибирской области ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с марта. С 8 июня в регионе начались последовательные послабления ограничительных мер, были открыты непродовольственные магазины. С 6 июля возобновили работу летние кафе и веранды, позже были открыты детские сады.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на утро 24 августа в Новосибирской области было выявлено 57 новых заболевших. Всего с начала пандемии их количество составило 11 035, из них 9 733 выздоровели, умер 341 человек.

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Теги: Новосибирск, пандемия, коронавирус
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