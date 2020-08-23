Пять человек погибли в выгребной яме в Воронежской области

Пять человек погибли в Воронежской области, провалившись в выгребную яму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации Новоусманского района.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел около 18:53 мск 23 августа в поселке совхоза Воронежский Спустя некоторое время на место происшествия прибыли спасатели совхоза.

Среди погибших — двое детей и трое взрослых (двое мужчин и одна женщина).

В региональном департаменте сообщили агентству, что в настоящее время врачи борются за жизнь одного из мужчин, провалившихся в яму. Им оказался пострадавший 1968 года рождения. В тяжелом состоянии с отравлением метаном мужчину доставили в токсикологическое отделение областной клинической больницы № 1.

Как сообщается на сайте регионального управления СК России, на место происшествия прибыли следователи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.