СК назвал утечку газа основной версией взрыва в Ярославле

Фото: МЧС России

Согласно основной версии следствия, взрыв в десятиэтажном доме в Ярославле, в результате которого погибли три человека, еще четыре пострадали, произошел из-за утечки газа, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», — заявили в СК.

Следствие считает, что «хлопок газа» произошел, когда одна из потерпевших зашла в свою квартиру на четвертом этаже здания.

Взрыв в доме на улице Батова произошел вечером 21 августа. Погибли трое, еще четверо пострадали. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших смерть человека (п. «в», ч.2, ст. 238 УК). Семья погибших пообещали компенсации в размере 1 млн руб.