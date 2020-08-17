Израильские предотвратили теракт возле гробницы Рахили в Вифлееме

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Израильские военные сообщили о предотвращении теракта в Вифлееме Политика, 02:55 Троих полицейских ранили во время стрельбы в Техасе Общество, 02:25 Оппозиция Белоруссии не получила предложение создать Комитет спасения Политика, 02:02 Президент «Барселоны» сообщил об увольнении наставника клуба Кике Сетьена Спорт, 01:38 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 01:30 Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае Общество, 01:10 У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус Политика, 00:49 Макрон призвал Евросоюз поддержать мирные манифестации в Белоруссии Политика, 00:17 Акции в поддержку белорусов в городах мира. Фоторепортаж Общество, 00:10  «Севилья» вышла в финал Лиги Европы после победы над «Манчестер Юнайтед» Спорт, 00:07 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 00:06 Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию Бизнес, 00:00 Большинство россиян завили о готовности ездить на беспилотных автомобилях Общество, 00:00 МВД Белоруссии опровергло информацию о задержанных в СИЗО 4 тыс. человек Политика, 16 авг, 23:54
Политика ,  
0 

Израильские предотвратили теракт возле гробницы Рахили в Вифлееме

Израильские военные предотвратили попытку террористической атаки возле гробницы Рахили в городе Вифлеем, расположенной на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF), опубликованном в Twitter.

«Наши силы заметили террориста, который пытался бросить «коктейль Молотова» в сторону гробницы, и в ответ открыли огонь. Цель была поражена», — сообщили израильские военные.

Гробница Рахили считается местом захоронения праматери Рахили, жены Иакова и матери двенадцати сыновей. Она умерла во время родов сына Вениамина. Надгробие располагается поблизости от Хевронской дороги, на въезде в город Вифлеем. Данная святыня почитается иудеями, христианами и мусульманами.

Теги: Израиль, предотвращение теракта
Материалы по теме
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Общество
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске
Общество
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter