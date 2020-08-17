Израильские предотвратили теракт возле гробницы Рахили в Вифлееме

Израильские военные предотвратили попытку террористической атаки возле гробницы Рахили в городе Вифлеем, расположенной на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF), опубликованном в Twitter.

«Наши силы заметили террориста, который пытался бросить «коктейль Молотова» в сторону гробницы, и в ответ открыли огонь. Цель была поражена», — сообщили израильские военные.

Гробница Рахили считается местом захоронения праматери Рахили, жены Иакова и матери двенадцати сыновей. Она умерла во время родов сына Вениамина. Надгробие располагается поблизости от Хевронской дороги, на въезде в город Вифлеем. Данная святыня почитается иудеями, христианами и мусульманами.