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Умер режиссер и телеведущий Борис Гершт

Театральный и телевизионный режиссер, телеведущий Борис Гершт умер на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

«Он навсегда останется в памяти у каждого, кто с ним хотя бы раз о чем-то просто поговорил. Борис Гершт останется примером для подражания своим студентам и коллегам», — говорится в некрологе на сайте телеканала.

Борис Гершт родился 5 июня 1937 года в Ростове-на-Дону. В 1938 году его семья переехала в Ленинград.

В 1960 году окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности инженер-электрофизик и до 1963 года работал инженером на различных городских предприятиях.

В 1968 году окончил режиссерско-актерский курс Георгия Товстоногова Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне — Российский государственный институт сценических искусств).

В 2010-м ему присвоили звание Заслуженного работника культуры России. В общей сложности Гершт создал около 2 тыс. передач, в том числе 30 телеспектаклей и фильмов. Также он был ведущим программы «Папа, мама, я — спортивная семья», а также главным режиссером передачи.

Теги: режиссер, телеведущий
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