Кабмин пообещал с 2021 года включить экстренный номер 112 по всей России

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С 2021 года правительство планирует сделать доступным во всех регионах страны единый номер вызова экстренной помощи 112. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Планируем, что в следующем году система-112 будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций», — отметил Мишустин.

По его словам, сейчас единый номер службы спасения доступен в 56 регионах. Председатель правительства подчеркнул, что этот номер был особенно востребован на пике распространения COVID-19. Как указывает Мишустин, за первое полугодие 2020 года 37 млн человек обратились за экстренной помощью по номеру 112.

Премьер-министр также сообщил, что для того, чтобы быстрее настроить систему, правительство создало законопроект, который будет регулировать ее работу между всеми уровнями власти — от федеральных структур до региональных диспетчерских.