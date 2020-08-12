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Кабмин пообещал с 2021 года включить экстренный номер 112 по всей России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 2021 года правительство планирует сделать доступным во всех регионах страны единый номер вызова экстренной помощи 112. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Планируем, что в следующем году система-112 будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций», — отметил Мишустин.

По его словам, сейчас единый номер службы спасения доступен в 56 регионах. Председатель правительства подчеркнул, что этот номер был особенно востребован на пике распространения COVID-19. Как указывает Мишустин, за первое полугодие 2020 года 37 млн человек обратились за экстренной помощью по номеру 112.

Кабмин выделил почти 0,5 млрд руб. на экстренные службы по номеру 112
Общество

Премьер-министр также сообщил, что для того, чтобы быстрее настроить систему, правительство создало законопроект, который будет регулировать ее работу между всеми уровнями власти — от федеральных структур до региональных диспетчерских.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введение единой системы вызова экстренных служб в декабре 2013 года. Согласно документу, службы 01, 02, 03 и 04 должны перейти на единый номер 112 к 2017 году. На создание системы было выделено 15,1 млрд руб.

В 2015 году бывший премьер-министр Дмитрий Медведев выделил дополнительно почти 430 млн руб. субсидий на создание системы. Каждый регион в среднем получил около 20 млн руб., говорилось в сообщении кабинета министров. Летом 2017 года правительство сократило финансирования системы-112 на 3,6 млрд рублей и перенесло завершение проекта на следующий год. Общая сумма сумма, отведенная на реализацию системы, тогда составляла 11,5 млрд руб.

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Теги: «112», спасатели, Михаил Мишустин, Правительство
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