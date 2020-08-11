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Умер российский философ Валерий Подорога

Валерий Подорога
Валерий Подорога (Фото: Институт Философии РАН)

Руководитель сектора аналитической антропологии Института философии РАН, автор более двадцати монографий Валерий Подорога скончался 9 августа на 74-м году жизни. Об этом Институт философии РАН сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

О причинах смерти не сообщается. Прощание с Валерием Подорогой состоится 13 августа 2020 года в 12:00 в зале гражданской панихиды больницы имени С.П. Боткина по адресу 2-й Боткинский пр., д. 5, корп. 33.

Подорога родился в Москве в 1946 году. В 1970-м окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1992 года доктор философских наук. В 2001 году ему была присуждена премия Андрея Белого за тексты в книгах «Мастерская визуальной антропологии» и «Тетради по аналитической антропологии. Авто-био-графия».

В середине 1990-х он был приглашенным профессором Корнеллского, Страсбургского, Лейпцигского и Дюкского университетов.

Его главным достижением считается развитие аналитической антропологии как философской дисциплины. Все его исследования, посвященные современной западной мысли, русской литературе, кино и искусству, проводились в ее рамках.

Среди самых значимых работ его коллеги назвали такие монографии, как «Метафизика ландшафта» (1993, 2013), «Мимесис» (2006, 2011), «Вопрос о вещи» (2016), «Антропограммы» (2017), двухтомник «Второй экран» (2017, 2020) и другие.

Теги: философия, РАН
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