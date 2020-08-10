Умер продюсер Deep Purple, Iron Maiden и Whitesnake Мартин Бёрч

Британский музыкальный продюсер Мартин Бёрч скончался в возрасте 71 года. О его смерти у себя в Twitter сообщил бывший вокалист Deep Purple Дэвид Ковердейл.

«Мартин был огромной частью моей жизни. Он помогал мне с нашей первой встречи и до Slide It In (альбом Whitesnake 1984 года. — РБК). Мои мысли с его семьей и друзьями», — написал Ковердэйл. Причину смерти он не назвал.

Бёрч родился 27 декабря 1948 года. В 1970–1990-х годах он спродюсировал несколько десятков альбомов различных рок-групп, среди которых были и такие по-настоящему культовые коллективы, как: