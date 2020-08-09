Снимавшаяся у Феллини актриса Франка Валери скончалась в возрасте 100 лет

Франка Валери (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

В возрасте 100 лет скончалась известная итальянская актриса Франка Валери. Об этом сообщает портал today.it. Сообщается, что Валери умерла в своей квартире в Риме.

Артистка отпраздновала свое 100-летие 31 июля.

Актриса родилась в Милане, ее настоящее имя — Франка Мария Норза. Из-за действовавших в 30-е годы в Италии антисемитских законов будущая артистка была вынуждена подделать паспортные данные. Она взяла псевдоним французского поэта Поля Валери.

Ее первой ролью в кино был дебютный фильм Федерико Феллини «Огни варьете», снятый им совместно с Альберто Латтуада в 1950 году. За многие годы в кино и на телевидении Валери работала с такими режиссерами, как Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи.

Валери была актрисой, сценаристом, драматургом, автором и писателем, работала на итальянском телевидении в развлекательных шоу.