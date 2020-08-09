Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

Президент США Дональд Трамп объявил налоговые каникулы для налога на зарплату для американцев, зарабатывающих менее $100 тыс. в год. Трансляцию с пресс-конференции главы государства в Бедминстере штат Нью-Джерси вел Белый дом.

По его словам, налоговые каникулы начнутся с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа и продлятся до конца 2020 года.

Помимо этого указа Трамп объявил о еще трех: увеличение пособий по безработице на сумму до $400, продление моратория на выселение и отсрочка платежей по студенческим кредитам.

«Это щедро, но мы хотим заботиться о наших людях», — оценил Трамп принимаемые меры (цитата по CNN).