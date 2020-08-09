В Чечне дети установили мировые рекорды по отжиманиям на брусьях и прессу

В Чечне два мальчика 10-11 лет установили мировые рекорды по упражнениям на пресс и отжиманиям на брусьях. Об этом сообщает региональное министерство по физической культуре и спорту в Instagram.

«Рекордсмен Арби Якубов отжался на брусьях 551 раз за 22 минуты, а Магомед Дукуев выполнил 2780 раз повторений на пресс за 2 часа ровно», — говорится в сообщении.

В региональном ведомстве отметили, что на мероприятии присутствовал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который зафиксировал результаты детей.

В 2019 году Арби Якубов уже устанавливал мировой рекорд по отжиманиям от пола — за один подход он выполнил 4874 отжимания, передает ЧГТРК «Грозный». Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал мальчику дальнейших успехов и выразил уверенность, что результат Якубова не будет последним в Книге рекордов.

⠀



⠀