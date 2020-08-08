Умерла театральный продюсер Галина Боголюбова

Заведующая литературной частью Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, театральный продюсер Галина Боголюбова умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня [8 августа] от нас ушла Галина Борисовна Боголюбова, наша уникальная коллега и большой друг, преданный театру до последнего дня», — говорится в сообщении.

В театре Ермоловой выразили соболезнования родным и близким театрального продюсера, отметив, что уход Боголюбовой стал огромной потерей для театра.

Галина Боголюбова родилась 12 июля 1944 года. Она закончила филологический факультет МГУ, после чего работала в Театре имени Станиславского и в театре «Ромэн». В 80-е годы она была завлитом театра «Современник», а с 1986 года стала завлитом в театре Ермоловой. Боголюбова также являлась худруком театрального агентства «Богис».