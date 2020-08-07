Умер бывший советник Буша-старшего и Форда по нацбезопасности

Брент Скоукрофт (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бывший советник США по национальной безопасности Брент Скоукрофт, который занимал эту должность в администрации президента Джеральда Форда и Джорджа Буша-старшего, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление представителя его семьи. Он умер в своем доме в городе Фолс-Черч (штат Виргиния).

Бывший генерал ВВС, он был ключевой фигурой американской внешней политики во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов и в последние дни холодной войны. В 2001–2005 годах он возглавил Совет президента США по внешней разведке.

Скоукрофт родился 19 марта 1925 года, окончил Военную академию США в 1947 году. Впоследствии он получил степень магистра (1953) и докторскую степень (1967) по международным отношениям в Колумбийском университете.

Скоукрофт считается главным архитектором американской политики в отношении постсоветской России, одним из главных республиканцев, выступавших против вторжения США в Ирак.