В Сочи полицейские нашли бегавших по мемориалу подростков

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В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю, организовано проведение проверки по факту осквернения мемориала «Героям хостинцам, погибшим в 1941–1945 гг.», сообщается на сайте ведомства.

Ночью 7 августа «Известия» опубликовали видеозапись, на которой подростки забираются и бегают по мемориалу павшим в годы ВОВ. После того как видеозапись появилась в Сети, полиция организовала проверку и установила личности малолетних нарушителей.

«Подростки были опрошены, с их слов, они не хотели осквернять мемориал, на учете в полиции не состоят, с ними проведена профилактическая беседа, по данному факту проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

