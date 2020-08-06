Лукашенко исключил возможность бегства из Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни его дети не сбегут из страны.

«Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты. <...> Я про Москву даже не говорю, без денег там делать нечего, а у меня нет денег, чтобы сбежать и там жить как [экс-президент Украины Виктор] Янукович», — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Глава Белоруссии подчеркнул, что отсутствие денег — это не главный фактор такого решения — главным для него остаются его убеждения и его земля.

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