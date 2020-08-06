Власти Петербурга оценили готовность ко второму этапу снятия ограничений

Власти Санкт-Петербурга консультируются с медиками по поводу возможного перехода ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Мы консультируемся с главными врачами больниц, с медицинским сообществом, а также сегодня рассматривали вопрос на межведомственной рабочей группе», — сказал Эргашев.

Как передает телеканал, письмо с предложением перейти ко второму этапу снятия ограничений властям Петербурга направила главный санитарный врач города, руководитель управления Роспотребнадзора по региону Наталья Башкетова.

«Буквально на днях получили письмо от главного санитарного врача, которое предполагает переход на второй этап снятия ограничений», — сказал Эргашев.