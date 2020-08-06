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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга оценили готовность ко второму этапу снятия ограничений

Власти Санкт-Петербурга консультируются с медиками по поводу возможного перехода ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Мы консультируемся с главными врачами больниц, с медицинским сообществом, а также сегодня рассматривали вопрос на межведомственной рабочей группе», — сказал Эргашев.

Как передает телеканал, письмо с предложением перейти ко второму этапу снятия ограничений властям Петербурга направила главный санитарный врач города, руководитель управления Роспотребнадзора по региону Наталья Башкетова.

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«Буквально на днях получили письмо от главного санитарного врача, которое предполагает переход на второй этап снятия ограничений», — сказал Эргашев.

Как передает «Интерфакс», позже в пресс-службе вице-губернатора уточнили, что он имел ввиду, говоря о предложении Роспотребнадзора. По данным пресс-службы, около двух недель назад с Роспотребнадзором была достигнута устная договоренность разрешить работу торгово-развлекательных комплексов и ресторанов, а на днях пришло письменное разрешение.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Петербурге с начала эпидемии было выявлено 32 259 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 749 человек, скончались 2 102. За последние сутки в городе коронавирус диагностировали у 156 человек.

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Теги: Санкт-Петербург, Роспотребнадзор, коронавирус
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