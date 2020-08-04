Минфин предложил увеличить финансирование администрации президента

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Министерство финансов предложило сократить по сравнению с установленными законами объемы финансирования деятельности администрации президента на 2021 год, хотя в абсолютных цифрах они все равно вырастут. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

«По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2021 году на 88 784,9 тыс. руб., уменьшены в 2022 году на 191 389,4 тыс. руб. и увеличены в 2023 году на 218 853,1 тыс. руб.», — говорится в документе в разделе о финансовом обеспечении деятельности президента и его администрации.

При этом в абсолютных цифрах суммы ассигнований будут все равно каждый год расти. В 2021 году на эти цели потратят 14,28 млрд руб., в следующем году 14,4 млрд руб., а в 2023 году — 14,8 млрд руб.

В то же время в отношении деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата правительства базовые бюджетные ассигнования будут каждый год снижаться по сравнению с установленными законом.

«По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 191 381,8 тыс. руб., в 2022 году — на 373 933,5 тыс. руб. и в 2023 году — на 131 367,3 тыс. руб.», — предложили в Минфине. Даже при сокращении базового бюджетного финансирования правительства и его главы на указанные суммы они все равно будут каждый год повышаться: в 2021 году — 7,28 млрд руб., в 2022 году — 7,34 млрд руб., а в 2023 году — 7,58 млрд руб.