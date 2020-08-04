Общество , 04 авг, 11:54
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На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье столкнулись три машины
На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье столкнулись две легковые машины и грузовик, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, около 04:00 4 августа на 29-м км автодороги М-4 «Дон» в Ленинском районе произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей и грузовика», — заявили в ведомстве.
В ГУ МВД добавили, что по факту автоаварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.