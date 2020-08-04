В Удмуртии мальчик погиб под спиленным дедом деревом

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Следователи Удмуртии начали проверку по факту гибели 11-летнего мальчика под спиленным дедом деревом. Сообщение об этом опубликовано на сайте республиканского управления СК России.

Как сообщил Следственный комитет, инцидент произошел 2 августа. Мальчик заготавливал валежник в лесу вместе с отцом и дедом. Пожилой мужчина, не убедившись, что ребенок находится на безопасной стороне, начал спиливать дерево бензопилой.

«Ствол дерева упал на мальчика, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончался в больнице», — говорится в заявлении республиканского управления СК.

Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.