В Москве вылечились еще 1456 пациентов от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки 1456 человек вылечились от COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 183 640», — отметила вице-мэр.

Департамент предлагает вылечившимся стать донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел COVID-19 и не имеет хронические заболевания, а также отрицательные результаты анализов на ВИЧ, гепатиты В и С.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Кроме того, Ракова отметила, что в столице провели уже более 6,5 млн тестов на коронавирус. «С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты», — заявила она. По словам Раковой, в сутки в Москве проводится почти 80 тыс. ПЦР- и ИФА/ИХЛА-тестирований.