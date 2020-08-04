В Москве вылечились еще 1456 пациентов от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 03 авг, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 03 авг, 13:11
В Белоруссии анонсировали военные сборы через день после выборов Политика, 11:28 Трое моряков спаслись с необитаемого острова благодаря знаку SOS на песке Стиль, 11:25 В Удмуртии мальчик погиб под спиленным дедом деревом Общество, 11:25 Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов мира Недвижимость, 11:15 Оператор «Северного потока-2» удвоил расходы на лоббистов в США Политика, 11:08 СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера Общество, 11:05 Какие ошибки допускают девелоперы при реализации жилья Pro, 11:04 Почти все держатели Ethereum заработали на покупке криптовалюты Крипто, 11:00 Точка бифуркации: как мы принимаем решения в кризисных ситуациях Социальная экономика, 11:00  В России назвали самые популярные корейские автомобили Авто, 10:58 Исчисляется сотнями: редакторы и наборщики наделали ошибок в произведениях Хемингуэя Стиль, 10:43 Почему иммунотерапия и аналитика данных — будущее онкотерапии Партнерский материал, 10:41 В Москве вылечились еще 1456 пациентов от COVID-19 Общество, 10:38 В России за сутки умерли 144 человека с COVID-19 Общество, 10:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве вылечились еще 1456 пациентов от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки 1456 человек вылечились от COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 183 640», — отметила вице-мэр.

Департамент предлагает вылечившимся стать донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел COVID-19 и не имеет хронические заболевания, а также отрицательные результаты анализов на ВИЧ, гепатиты В и С.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Кроме того, Ракова отметила, что в столице провели уже более 6,5 млн тестов на коронавирус. «С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты», — заявила она. По словам Раковой, в сутки в Москве проводится почти 80 тыс. ПЦР- и ИФА/ИХЛА-тестирований.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 августа
Общество

По последним данным московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 4 августа, в столице скончались 12 пациентов от инфекции. По данным оперативного штаба на 4 августа, за последние сутки в Москве выявили 691 новый случай заражения, всего в столице коронавирус обнаружили более чем у 244 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании
Теги: коронавирус, Анастасия Ракова, Москва
Материалы по теме
Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек
Общество
На «Новую газету» составили протоколы о фейках про коронавирус
Общество
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter