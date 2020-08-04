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Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку

Артемий Кызласов (справа) в Ленинском районном суде
Артемий Кызласов (справа) в Ленинском районном суде (Фото: Марина Молдавская / ТАСС)

Совет Директоров особой экономической зоны «Титановая долина» удовлетворил просьбу находящегося под следствием генерального директора Артемия Кызласова об отставке. Сообщение об этом опубликовано на сайте «Титановой долины».

Его отставку приняли 3 августа на заседании совета директоров, проведенном в заочной форме. Временно исполняющим обязанности генерального директора остается Андрей Антипов.

Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кызласова задержали в феврале при получении взятки в 2,5 млн руб. Поводом для следственных действий стало заявление уральского предпринимателя, который утверждает, что Кызласов вымогал у него 10 млн рублей. Свою вину Кызласов не признал.

15 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение выпустить Артемия Кызласова под залог в 2,5 млн руб. Прокуратура оспорила это решение, 23 июля Свердловский областной суд изменил меру пресечения и отправил Кызласова под домашний арест.

Теги: Екатеринбург, взятка
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