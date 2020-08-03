В Ленинградской области инженер после ссоры выстрелил в соседа по даче

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В городе Сосновый Бор (Ленинградская область) проводится проверка по факту конфликта со стрельбой между двумя дачниками. Об инциденте сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

2 августа в полицию города поступило заявление от 54-летнего мужчины. По его словам, сосед по садоводству «Приморский» в ходе словесной перепалки выстрелил из травматического оружия. Как свидетельствует видеозапись с места происшествия, мужчина получил ранение в шею. Причина конфликта неизвестна.

Сотрудники полиции прибыли на место стрельбы. Стрелявший, которым оказался 62-летний инженер одного из местных предприятий, был опрошен, травматический пистолет изъят.

Потерпевший обратился в медучреждение для фиксации травмы, после оказания медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение.