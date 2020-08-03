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В Москве на два дня перекрыли большую часть Тверской улицы

На участке Тверской улицы в Москве начали работы по замене асфальта, сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в Twitter.

Асфальт будет заменен на участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка. В связи с этим часть Тверской улицы общей протяженностью 1,3 км полностью перекрыли с 0:00 мск 3 августа до 24:00 мск 4 августа.

Ранее о планируемой замене асфальта на Тверской улице сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, асфальт на участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка в последний раз меняли в 2016, а сейчас на дороге образовалась колейность.

«Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта», — пояснил Бирюков.

Теги: Тверская улица, Москва
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